سن التين أو الطين.. العسيلي يهنأ ابنه بعيد ميلاده الـ 13

هنأ الفنان محمود العسيلي،ابنه بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر العسيلي صوره لهم وعلق علي الصوره:" كل سنة وانت طيب يا حبيب قلب ابوك .. ربنا يستر دخلت على سن التين او الطين 13".

يستعد المطرب محمود العسيلي لطرح أحدث أعماله الغنائية لصيف 2023 بعنوان "إوعى" ومن المقرر طرح الأغنيةمساء اليوم الأربعاء عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "إوعى" من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.

طرح الفنان محمود العسيلي، اغنية جديدة بعنوان “كدة كدة بايظة” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع“اليوتيوب”.

وتعتبر هذه الأغنية هى الأولى للعسيلي فى هذا الموسم حيث يستعد لطرح مجموعة من الأغنيات الجديدة ومنها وأوعى،والكل عليك بينم، ومين كان يصدق.