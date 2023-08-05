ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس يوميا؟ مفاجأة

تعد البطاطس من أشهر الخضراوات، فهي غير مكلفة ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع وذات مذاق لذيذ من خلال العديد من الطرق المختلفة لتحضيرها مسلوقة أو مخبوزة أو مهروسة أو في شكل رقائق أو قلي.

ما إذا كانت البطاطس صحية أم لا قد نوقش على نطاق واسع. من ناحية، إنها خضراوات، ومن ناحية أخرى، تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة عالية من السكر في الدم، ما يعني أن تناولها يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم.

وفقًا لخبراء الصحة، البطاطس صحية ومغذية، إنها تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم والحديد وفيتامين ج وفيتامين ب 6.

السبب الذي يجعل الأشخاص يعتقدون أنهم غير صحيين هو أن الطريقة التي يتم بها استعدادهم غالبًا ما تكون غير صحية.

البطاطس هي نفسها، لكن كونها صحية أو غير صحية يعتمد على طريقة طهيها.

على سبيل المثال، البطاطس المقلية، وهي بطاطس مقلية بالزيت، ليست مغذية مثل البطاطس المخبوزة أو المسلوقة.

إذا كنت ترغب في تناول البطاطس بشكل صحي قدر الإمكان، يمكنك خبزها أو سلقها أو قليها في الهواء بدلاً من قليها بعمق.

أما الكربوهيدرات في البطاطس، فهي في الواقع فائدة، الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي لطاقة الدماغ والجسم، خاصة أثناء التمارين عالية الكثافة، لذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أمر ضروري بالنسبة لك، يتم أيضًا هضم الكربوهيدرات وامتصاصها بشكل أسرع من البروتين والدهون.

جنبًا إلى جنب مع طريقة طهيها، من المهم التأكد مما تقترن به البطاطس، لذلك تجنب دمج أي أطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الجبن أو المايونيز.

ماذا يحدث إذا أكلت حبة بطاطس كل يوم؟

يمكن أن يكون هناك فوائد لتناول البطاطس كل يوم، وفقًا لخبراء الصحة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض ضغط الدم، طالما أنك لا تقوم بقليها بعمق أو إضافتها إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

الألياف والبوتاسيوم في البطاطس مفيدان لصحة القلب، ينظم البوتاسيوم وظيفة العضلات وقلبك هو عضلة مهمة تحتاج إلى البوتاسيوم.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فلا يزال بإمكانك تناول البطاطس كل يوم، بشرط ألا تتناول وجبة دسمة، والتحكم في الكمية، والحفاظ على نقص السعرات الحرارية، وعدم طهي البطاطس بطريقة تجعلها عالية السعرات الحرارية، مثل المقلية أو المغطاة بالجبن.

المصدر: timesofindia.