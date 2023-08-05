مانشستر يونايتد يستعد للإعلان عن صفقة هويلوند

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي مانشستر يونايتد يستعد للإعلان عن ضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب أتالاننا الإيطالي، اليوم السبت.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"إنه يوم راسموس هويلوند في مانشستر يونايتد ، كما هو مخطط ومتوقع".

وأضاف:"سيتم الإعلان عن الصفقة اليوم مع تقديم اللاعب على ملعب أولد ترافورد ".

واختتم:" تم توقيع عقود الصفقة الخميس الماضي".

ويستهل مانشستر يونايتد موسمه الجديد في مسابقة الدوري الإنجليزي بمواجهة وولفرهامبتون 14 أغسطس الجاري.