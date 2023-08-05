رغم حرارة الصيف الساخنة.. دولة عربية تتعرض لأمطار رعدية وبرد ورياح

أفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، السبت، بأن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير.

وقال التقرير: “في حين تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقة الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة”.

وأضاف أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة على الأجزاء الساحلية منها، ويبقى الطقس حاراً على أجزاءٍ من شرق المملكة.

ونوه التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي.