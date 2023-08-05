عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم حرارة الصيف الساخنة.. دولة عربية تتعرض لأمطار رعدية وبرد ورياح

ارشيفي
ارشيفي

أفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، السبت، بأن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير. 

وقال التقرير: “في حين تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقة الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة”. 

وأضاف أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة على الأجزاء الساحلية منها، ويبقى الطقس حاراً على أجزاءٍ من شرق المملكة.

ونوه التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي. 

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي. 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي.

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

موضوعات متعلقة

طقس السعودية اليوم.. تحذيرات من موجة شديدة الحرارة على هذه المناطق

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

ترشيحاتنا

مختار جمعة يتفقد مقر وزارة الأوقاف بعد اندلاع حريق هائل أعلى المبنى

إنجازات السيسي في تنمية الثروة الحيوانية| المشروع القومي للبتلو.. وتحسين وراثي للماشية

حققها له جمال عبد الناصر.. تعرف على الأمنية الأخيرة لفريد الأطرش

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الآلية المنبثقة عن قمة جوار السودان

تنسيق الجامعات 2023.. احذر من هذه الأخطاء عند تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى

الدولار قرب قمة 4 أسابيع قبل بيانات الوظائف الشهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه .. منة فضالي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تفوق في شباك التذاكر العالمي.. معلومات عن فيلم باربي وحقيقة منع عرضه

احذره.. لهذه الأسباب نصاب بمشاكل القولون العصبي

جسمها مستطيل| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

فيديو

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ