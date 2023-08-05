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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسكندرية تختتم برنامجا تدريبيا على مهن المستقبل

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن ختام  البرنامج التدريبي الأول على مهن التسويق الالكتروني والفوتوشوب ، والمونتاج، والانيميشن ، منهم متدربين من ذوي الهمم ، وكذلك تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للخريجين ،ضمن بروتوكول التعاون  بين المديرية  ومركز أركان للإبداع ، والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري . 

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى هذهالمجالات للمشاركة فى عمليات التدريب ، لتأهيل الشباب و إصقال مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية  أنه تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى للمتدربين على المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل الحالى والمستقبلى داخل المحافظة ،  بالتعاون مع مركز أركان للإبداع ، والذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل ، وكذلك  عقد اجتماع مع مسئولى مركز أركان لبدء المرحلة الثانية من التدريب لمجموعة جديدة من الشباب بعد إجراء المقابلات الشخصية.

وأضاف وكيل المديرية انه تم تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية بقاعة المديرية لعدد 43 متدربا ومتدربة من الجنسين على هذه المهن المستحدثة،  بالإضافة إلى تدريب عدد 4 من ذوي الهمم ودمجهم في كافة مجالات العمل داخل المجتمع ، وتقديم فرص عمل جديدة في فى العديد من المجالات التى  تتناسب مع  متطلبات سوق العمل ،وذلك  بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية ، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهنى ، كما قدم الخريجين الشكر والتقدير لوزير العمل على اهتمامه بملف التدريب وتقديم الدعم المستمر للشباب وتطوير مهاراتهم على المهن المستحدثة.

الاسكندرية التسويق الالكترونى الفوتوشوب المونتاج الأنيميشن سوق العمل

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