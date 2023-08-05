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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو وصل 12 جنيها| أسباب ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

صدى البلد

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  أن أسعار البطاطس فى الأسواق وصلت إلي 12 جنيهًا على الرغم من أن أسعارها قبل أسابيع قليلة كانت تتراوح من 6 لـ 8 جنيها،  وذلك على الرغم من الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض إلى الخارج. 

بطاطس الثلاجات

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، إلي أن البطاطس المتواجدة حاليا بالأسواق تعد بطاطس ثلاجات ، وفى انتظار إنتاج بطاطس من الصعيد ، ومن ثم يزيد المعروض منها فى الأسواق وتقل أسعارها بالأسواق. 

أما عن ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة،  نفى "نقيب الفلاحين " ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق ، كاشفا عن موعد انخفاضها ، قائلا :" خلال 20 يوم وبعد ظهور العروة الجديدة منها " .

تصدير البطاطس

ونوه بأن تصدير البطاطس ليس له علاقة بارتفاع أسعارها بالأسواق خلال الفترة المقبلة لإننا نصدر مايفيض عن احتياجاتنا إلي الخارج .

وحذر من ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم في الحقل حاليا بين 5 الي 7 جنيهات ويباع في سوق الجملة بين 6 الي 8 جنيهات ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 10 الي 15 جنيه للكيلو حسب النوع ومكان البيع وجوده الثمار .

من جانبها أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينيات.

فحص البطاطس 

وأكدت مدير المشروع، أن ذلك الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي حوالي ٣٩ الف و ٤٨٩ عينة، من بينها حوالي ١٨ الف و ١٦٣ طن، تمثل ٦٣٧ عينة، تم فحصها خلال شهر يوليو، وذلك تمهيدا لتصديرها الى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول العربية والاجنبية.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  استعرضت خلاله انجازات المشروع،إلى ان كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت حوالي ٥٩ الف و ٤٨٥طن، باجمالي عدد عينات ٢٩٨٣ عينة، من بينها ٢٨٠٩ عينة تم فحصها خلال شهر يوليو بكمية حوالي ٥٦ الف طن.

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