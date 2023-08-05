تنخفض 30% .. أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

سجلت أسعار اللحوم بكل أنواعها، استقرارا واضحا فى الأسواق اليوم السبت، إذ سجل خلال شهر أغسطس الجاري وسط معروض وفير وفقا لتقارير الغرف التجارية فى محافظات مصر.



وأكدت شعبة القصابين استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق مع توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى ما بين 230 و290 جنيها حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة .



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة



وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا ، وذلك بانخفاض بنسبة 30% عن الخارج .



أسعار اللحوم اليوم



وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.



واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.



فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.



وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.



أسعار كــبـاب الــحـلة



تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو

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وتأتي أسعار اللحوم في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية حاليا، بتخفيض نحو 30% عن محلات الجزارة، كالتالي:



- سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة 195 جنيها.



- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيها .



ومن جانبه، كلف السيد القصير وزير الزراعة، المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في سلع وزارة الزراعة والمعروضة في المنافذ التابعة لها.



كما اتخذت وزارة الزراعة مجموعة من الإجراءات من أجل توفير اللحوم بأسعار مناسبة، وبكميات تؤدي إلى اتزان في أسعار اللحوم بالسوق المصري، مع ضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة البالغ عددها 245 منفذا و 32 متحركا لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين