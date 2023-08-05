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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق وزارة الأوقاف.. محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى

‏محافظ القاهرة خلال
‏محافظ القاهرة خلال متابعة جهود قوات الإطفاء

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة عابدين بالقاهرة من كارثة بعد نشوب حريق أعلى سطح المبنى التاريخي دون إصابات.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة عابدين بوسط القاهرة.

‏على الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران.

‏وجار كشف ملابسات الحريق من قبل أجهزة الأمن لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع الحريق لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية التي سيطرت علي النيران قبل أن تلتهم المبنى ودون إصابات أو وفيات، وتم إجراء أعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لبيان مدى تأثره بالحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

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