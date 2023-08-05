لو فيه حد مراقبك.. اعرف ازاي تخفي متابعيك على إنستجرام

إذا كنت تنشر صورك الشخصية على إنستجرام Instagram، ولا تريد لأي شخص من خارج متابعيك رؤيتها، فهناك العديد من مزايا الحماية التي يمكنك استخدامها من أجل ذلك، فإذا كنت ممن يقدرون الخصوصية ولا ترغب في أن يصل الآخرين إلى تفاصيل حسابك خاصة من يتابعك على إنستجرام، سنوضح لك فيما يلي كيف تخفي متابعيك على إنستجرام.

كيف تخفي متابعيك على إنستجرام

لا يوجد خيار رسمي لإخفاء متابعيك على إنستجرام، لكن يمكنك اتباع بعض الحلول لمنع الآخرين من رؤية من قائمة المتابعين الخاصة بك إذا كان هناك شخص يراقبك باستمرار، إليك الطريقة:



الطريقة الأولى: اجعل حسابك على إنستجرام خاصا:

تتمثل إحدى طرق إخفاء قائمة المتابعين الخاصة بك عن الجميع باستثناء الأشخاص الذين يتابعونك في تحويل حساب إنستجرام "خاصا"، عند القيام بذلك، لن يتمكن أي شخص لا يتابعك من رؤية قائمة متابعيك، كما لن يمكنهم مشاهدة مشاركاتك أيضا.

وفي حال إذا أراد شخص جديد متابعة حسابك، فسيتعين عليك الموافقة على طلب المتابعة، بهذه الطريقة، يمكنك التحكم بشكل كامل في من يمكنه رؤية قائمة المتابعين الخاصة بك ومن لا يمكنهم ذلك.

ولجعل حسابك خاصا: ما عليك سوى تبديل خيار في قائمة إعدادات إنستجرام، وللقيام بذلك، قم بتشغيل تطبيق إنستجرام على هاتفك> وفي الشريط السفلي للتطبيق، انقر على رمز ملفك الشخصي> ومن صفحة ملفك الشخصي، في الزاوية العلوية اليمنى> انقر على قائمة الثلاث خطوط الأفقية واختر "الإعدادات والخصوصية">ثم حدد "خصوصية الحساب"> شغّل خيار "الحساب الخاص".

الطريقة الثانية: حظر المستخدم:

إذا كنت ترغب في منع شخص معين من عرض قائمة متابعيك على إنستجرام مع الحفاظ على ملفك الشخصي عاما، فقط قم بحظر هذا المستخدم من التفاعل مع حسابك، القيام بذلك يجعل حسابك غير مرئيا لهذا المستخدم على منصة إنستجرام، ولا يمكن للمستخدم المحظور الوصول إلى ملفك الشخصي ولا يمكنه عرض منشوراتك ومقاطع الفيديو وريلز وقصص وقائمة المتابعين والقائمة التالية.

وللقيام بذلك: قم بتشغيل إنستجرام على هاتفك أولا> قم بالوصول إلى ملف تعريف المستخدم الذي تريد حظره> في صفحة الملف الشخصي الخاصة به> في الزاوية العلوية اليمنى اضغط على النقاط الثلاث> من قائمة الخيارات حدد "حظر".