اكتشاف علمي | الحبة القاتلة لعلاج مرض خطير منتشر

السرطان من أخطر الأمراض حول العالم ، ويصيب ملايين الأشخاص في كل دول العالم ، ولهذا المرض أنواع عديدة، وهناك ألوان ورموز مختلفة تستخدم لتمييز نوع معين من السرطان وتعزيز مكافحته..

بيانات وإحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى تشخيص أكثر من 20 مليون مصاب بالسرطان في العالم سنة 2021 فقط .. ولكن باحثون أمريكيون استطاعوا أن يطوروا حبة قاتلة للخلايا السرطانية وتساعدَ في شلّ الخلايا السرطانية ومنعِها من التكاثر والانتشار، وتعتمد هذه الحبة على تركيبات بروتينيةٍ معينة تمنع الخلايا السرطانية في الأورام الصُّلبة من التكاثر على حساب الأنسجة السليمة.



ونتائج الدراسة الحديثة نشرها موقع المجلة الاكاديمية cell chemical biology كشفت انها تحققت من دواء يسمى AOH 1996 يعمل على استهداف بروتين سرطاني حيوي له قدرة على جعل الخلايا الخبيثة تتكاثر وتنتشر في الأورام الصلبة كالتي توجد في سرطانات الثدي والرئة والدماغ والمبيض



وأضافت الدراسة التي اعدها الباحثون في مركز city of hope الأميركي المعني بأبحاث وعلاج السرطان الاختراق العلمي الذي حققه الباحثون في مختبر هذا المركز ان الحبة تشبه عاصفة ثلجية تضرب مطارا فتشل حركته، والحبة المطورة تستهدف الخلايا السرطانية في الأورام الصلبة وتوصف بأنها علاج كيماوي ووفق الباحثين الأميركيين فإن هذه الحبة الثورية استطاعت بالتجارب المخبرية على نماذج أنسجة الفئران كبح نمو الورم والنسخ السرطانية من الخلايا مما أدى لوقف تكاثر وانتشار السرطان من دون التسبب في آثار جانبية التجارب التي دخلت في مراحلها التجريبية الأولى على بعض المرضى، يمكن أن تحقق ثورة طبية في علاج السرطان كما أنها ستساهم في تطوير أدوية سرطانية تمنع انتشار المرض، وتقلل بالتالي من مضاعفاته أو تهديده لحياة الإنسان، وربما ستكون هذه الحبة بمثابة الأمل الحقيقي للمرضى في أنحاء العالم.