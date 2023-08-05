فيديوهات إباحية | اتهام تيك توكر شهيرة ووالدتها بقتل عشيق الأم ببريطانيا

اتهمت تيك توكر بريطانية شهيرة ووالدتها بقتل عشيق والدتها بعد أن هددها بفضحها عبر فيديوهات إباحية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أُدينت ميهك بخاري ، 24 عامًا ، ووالدتها أنسرين بخاري ، 46 عامًا ، في محكمة ليستر كراون أمس (الجمعة 4 أغسطس) بقتل المدعو حسين ، 21 عامًا ، خارج الطريق في مطاردة بالسيارات في فبراير 2022.

واستمعت المحكمة إلى أن المرأتين توصلتا إلى خطة "لإسكات" الضحية المدعو حسين ، باستخدام النقود لإغرائه قبل شن "كمين" لقتله.

التيك توكر الشهيرة ووالدتها

كان حسين مسافرًا بسرعة 100 ميل في الساعة عندما تحطمت سيارته ، وانقسمت إلى جزأين واشتعلت فيها النيران ، مما أسفر عن مقتله هو وصديقه محمد هاشم إجاز الدين ، 21 عامًا.

فيما أنكرت كلتا المرأتين ، من تانستول ، ستوك أون ترينت ، تهمة القتل.

وجد المحلفون أن ميهيك وأنسرين مذنبتان بتهمة القتل بعد مداولات استمرت لأكثر من 28 ساعة.

الضحية

كما أدين الزميلان المتهمان ريخان كروان ورئيس جمال بتهمتي قتل ، بينما ثبت أن نتاشا أختار وأمير جمال ومصطفى غير مذنبين بارتكاب جريمة قتل ، لكنهم أدينوا بتهمتي القتل غير العمد.

التيك توكر الشهيرة

وجد المحلفون أن ميهيك شارك في "الكمين" بعد أن هدد حسين بتسريب مواد ذات تصنيف X كان قد أخذها خلال علاقته طويلة الأمد مع المتزوجة أنسرين.

في مكالمة هاتفية أجراها حسين قبل لحظات من وفاته ، قال إن سيارتهم كانت "صدمت عن الطريق" من قبل سيارتين يقودها أشخاص يرتدون أقنعة.