القاهرة الإخبارية: الدفع بفريق إنقاذ لانتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، قال منذ قليل، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلّاح الذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان صادر مساء اليوم، أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلّاح، ما أدي لحدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه وغرقها.

وأشار البيان الهيئة إلى أن طول الناقلة يبلغ 230 مترًا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن، وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على الفور تم الدفع بفريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، إذ لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.