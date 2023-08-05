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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. أشياء شائعة تسبب التهاب العصب البصري وتضر النظر

العصب البصري
العصب البصري

يعد التهاب العصب البصري من اكثر المشكلات التي تهدد النظر ‘ذا تم إهمالها في حين أن الوقاية منها أمر ممكن.

توجد اسباب عديده وراء التهاب العصب البصري اذا قمنا بمعرفتها والعمل على تجنبها سنستطيع حماية العينين والحفاظ على قوة النظر.

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ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم اهم اسباب التهابات العصب البصري للعمل على الوقاية منها

الالتهابات: يمكن أن تسبب العدوى البكتيرية ، بما في ذلك مرض لايم ، وحمى خدش القط والزهري ، أو الفيروسات ، مثل الحصبة والنكاف والهربس ، التهاب العصب البصري.
أمراض أخرى. يمكن أن تسبب أمراض مثل الساركويد ومرض بهجت والذئبة التهاب العصب البصري المتكرر.


الأدوية والسموم : ارتبطت بعض الأدوية والسموم بتطور التهاب العصب البصري. يرتبط الإيثامبوتول ، المستخدم في علاج السل ، والميثانول ، وهو عنصر شائع في مضادات التجمد والدهانات والمذيبات ، بالتهاب العصب البصري.

جدير بالذكر أن بعض الامراض الشائعة يمكن أن تؤثر على عصب البصري وتسبب التهابات بها مثل مرض السكري والتصلب المتعدد لذا على هؤلاء المرضى إجراء الفحوصات بشكل دوري والمتابعة الجيدة لتمكن من تجنب الإصابة بالتهاب العصب البصري.

العصب البصري التهاب العصب البصري التصلب المتعدد العدوى البكتيرية الميثانول مرض السكري مرض السكر مرض بهجت مضادات التجمد

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