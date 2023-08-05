يد تبني ويد تحمل السلاح..الهيئة الهندسية تتحدى المستحيل في بناء الجمهورية الجديدة

بمشاركة 3000 شركة من القطاع الخاص

الهيئة الهندسية.. يد تبني ويد تحمل السلاح؛ هذا هو الشعار الذي ترفعه القوات المسلحة دائمًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مساهمتها في عملية التنمية التي تحدث في مصر وتحقيق الحلم المصري في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العلم والعمل.

الهيئة الهندسية

يعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عملية بناء الجمهورية الجديدة، حيث تشرف الهيئة الهندسية على غالبية المشروعات، سواء كانت مشروعات قومية كبرى، أو مشروعات تنفذ لصالح هيئات أو جهات حكومية ، وذلك لأن الهيئة تتميز بسرعة التنفيذ والتكلفة القليلة والجودة العالية.

وقد كلف الرئيس السيسي كافة أجهزة الدولة بأكثر من 20 ألف مشروع تنموي في مختلف المجالات بتكلفة مالية تتجاوز5 تريليون جنيه، كما تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أكثر من 3000 مشروع بتكلفة مالية تتجاوز 1.5 تريليون جنيه وذلك بمشاركة أكثر من 3000 شركة مصرية وطنية وأكثر من 10 ملايين مهندس وفني وعامل ومتخصص، وذلك ضمن أهداف المخطط القومي للتنمية العمرانية مصر 2052.

وتقوم الهيئة الهندسية بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع المتطورة، علاوة على إنشاء أكثر من مليون وحدة إسكان اجتماعي، وكذا تطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تنفيذ الشبكة القومية للطرق.

كما تشرف الهيئة الهندسية أيضا على مشروع تطوير قرى الريف المصري المعروفة بمبادرة "حياة كريمة".

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

كما تعمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14%، ونجحت في إضافة العديد من الطرق الرئيسية لتسهيل الحركة المرورية بين المحافظات ومضاعفة أعداد الكباري العابرة لنهر النيل ووسائل ربط سيناء بغرب قناة السويس، وفتح محاور مرورية جديدة وتطوير التقاطعات الحرجة داخل المحافظات لتقليل زمن الرحلات المرورية مما يساهم في تقليل الخسائر المالية.

كما تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعملية تطوير البنية الأساسية وشبكات المرافق والتي تعتبر الأساس لأى مشروع تنموي ، كما أن للهيئة الهندسية دور كبير في عملية تطوير وإنشاء الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق اللوجستية والمدن الصناعية والزراعية والغذائية، بالإضافة إلى استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة.

وكل ما سبق يؤكد على أن القوات المسلحة، هي أحد الركائز الرئيسية لقوى الدولة الشاملة، والتي تشكل في مضمونها قيم وثوابت الأمن القومي المصري.