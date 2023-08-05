الأدلة الجنائية تكشف سبب حريق مبنى وزارة الأوقاف

أثبت الفحص الفنى للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لموقع حريق وزارة الأوقاف بعابدين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائى بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بوحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضى بالمبنى ، مما أدى إلى إحتراق الغرفة وإمتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثانى.

‏فقد انقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة مبني وزارة الأوقاف بمنطقة عابدين بالقاهرة من كارثة بعد نشوب حريق في المبنى التاريخي دون إصابات بعد ان تلقت عملية أطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في المبنى ، على الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع النيران .

فيما توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية التي سيطرت علي النيران قبل ان تلتهم المبني ودون إصابات أو وفيات وتم أعمال التبريد .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لبيان مدى تأثره بالحادث ، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .