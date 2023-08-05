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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كبريات وسائل الإعلام التركية تحتفي بزيارة وزير التجارة والصناعة لـ أنقرة

وزير الصناعة
وزير الصناعة

حظيت زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للعاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى باهتمام غير مسبوق من جانب كبريات الصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأبرزت كبريات الصحف التركية على صدر صفحاتها زيارة الوزير لأنقرة واللقاءات التي أجراها مع وزيري التجارة، والصناعة والتكنولوجيا وكذا مع منظمات الأعمال وكبرى الشركات والبنوك التركية.

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تناولت وكالة أنباء الأناضول اللقاء الهام الذي جمع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة و محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي والذي استعرض مستقبل التعاون الصناعي بين البلدين وسبل تعزيز الجهود المشتركة لإنشاء مشروعات صناعية مصرية تركية تفي باحتياجات أسواق البلدين والتصدير للأسواق الخارجية.

كما سلط موقع عربي بوست تركيا الضوء على لقاء الوزير مع عمر بولات وزير التجارة التركي وذلك في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لتركيا منذ 10 سنوات.

كما أبرز موقع أنقرة تيركاريت اوداسي التركي اجتماع المائدة المستديرة بين مصر وتركيا والتي شارك فيها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ونظيره التركى السيد عمر بولات.

هذا إلى جانب عشرات الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية التي تناولت زيارة الوزير للعاصمة التركية أنقرة ولقاءاته المكثفة مع المسؤولين ومنظمات ودوائر الأعمال التركية.

كما حظيت الزيارة باهتمام كبير من جانب وسائل التواصل الاجتماعي التركية حيث نشرت كافة الفعاليات والصور الخاصة بلقاءات الوزير التي عقدها مع المسؤولين والشركات بدولة تركيا.

وزير التجارة والصناعة مصر و تركيا اخبار مصر الصحف التركية المهندس أحمد سمير Finance Real Estate

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