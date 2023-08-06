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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احنا بوليس.. تفاصيل مثيرة وراء سقوط عصابة الشرطة المزيفة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "انتحال الصفة" بالقاهرة.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كان قد ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين بالمقطم بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة قرر بتضرره من آخر مقيم بمحافظة الشرقية لإتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لإستبدال مــبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى تقابله معه فوجئ بترجل عدد 4 مجهولين من سيارة ميكروباص مُنتحلين صفة رجال شرطة وإستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار وبصحبتهم المشكو فى حقه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 9 أشخاص لـ 6 منهم معلومات جنائية ، تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى - 2 طبنجة صوت - جهاز لاسلكى - سيارتين .

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "إنتحال الصفة" حيث يقوم المشكو فى حقه بالتواصل مع المجنى عليهم وإيهامهم بقدرته على إستبدال العملة المحلية إلى العملة الأجنبية بأقل من المتداول بالسوق المصرفى.

وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم باقى المتهمين بإنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، والفرار هرباً مستقلين السيارات، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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