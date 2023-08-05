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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق الشلال بمدينة أسوان، اليوم، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قد الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق الشلال وتحديداً عند ناحية الطريق المتجه ناحية الشيخ أبوالحسن الشاذلى مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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حادث 

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لرفع آثاره من الطريق والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المارة بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

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