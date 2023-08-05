نشر صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.

أجمل دعاء للوالدين.. مؤثر جدًا لحفظهما من كل مكروه وسوء



لماذا يحرق المصحف؟ .. فيديو جديد من إنتاج مرصد الأزهر يكشف الدوافع الخفية لمُنفذ الاعتداء

وزير الأوقاف يحيل حريق الوزارة للنيابة العامة.. تفاصيل



5 كلمات تكشف غمك وتفرج همك .. اغتنمهم



هذه النفقة أفضل من الصدقة.. الإفتاء تكشف عنها وتحذر من هذا الأمر



الأوقاف: لاخسائر بشرية في حريق مبني الوزارة وجميع حجج الوقف وملفاته آمنة

