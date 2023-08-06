مش زي ما أنت متخيل| تعرف على أرباح الزمالك من البطولة العربية بعد الخروج

انتهت مشاركة نادي الزمالك في بطولة كأس الملك محمد بن سلمان العربية، بعد تعادله في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام النصر السعودي.

هذا التعادل قاد إلى خروج الزمالك من المنافسة وعدم تأهله إلى ربع نهائي البطولة.

وسنستعرض في هذا الخبر تفاصيل المباراة وأرباح الزمالك من المشاركة في البطولة.

تعادل محبط



وانتهت مباراة الزمالك أمام النصر السعودي بتعادل نتيجته 1-1.

هذا التعادل جعل فرص الزمالك في التأهل إلى ربع نهائي البطولة تتبخر، حيث أنه كان بحاجة للفوز للتأهل.

وهذه النتيجة تسببت في خروج الزمالك من دور المجموعات بعد أداء متقلب طوال المرحلة الأولى من البطولة.

أرباح الزمالك من المشاركة

ووفقًا للائحة البطولة، سيحصل الزمالك على مبلغ 100 ألف دولار بمجرد المشاركة في دور المجموعات.

وبالرغم من أن النادي لم يتمكن من التأهل للمراحل المتقدمة، إلا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيراداته من البطولة العربية.

الجوائز الكبيرة للفائزين

ومع خروج الزمالك، تبقى الجوائز الكبيرة للفرق المتأهلة إلى مراحل متقدمة من البطولة.

فيحصل الفريق الفائز بالبطولة على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يصل إجمالي الجوائز المالية في البطولة إلى 10 ملايين دولار.

مشوار متقلب



وبدأ الزمالك مشواره في البطولة بفوز قوي على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف دون رد. لكنه خسر في المباراة الثانية أمام الشباب السعودي بهدف نظيف. وانتهت مشاركته بالتعادل أمام النصر السعودي.

مجموعة تنافسية

كان الزمالك ضمن المجموعة الثالثة التي شهدت منافسة قوية. ضمت المجموعة أيضًا فرق النصر السعودي والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي. وبالرغم من التحديات، كانت هذه البطولة فرصة للفرق لتقديم أداء قوي والتنافس على الفوز.

رغم توديع الزمالك لبطولة كأس الملك محمد بن سلمان، إلا أن مشاركته في البطولة تعتبر خطوة مهمة في تعزيز تجربته الرياضية وزيادة إيرادات النادي. وسنترقب المزيد من التحديات والنجاحات في المستقبل.