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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

سرطان الرئة
سرطان الرئة

 يعد سرطان الرئة من أصعب أنواع الأورام لذا من المهم اكتشافه في المراحل المبكرة لرفع احتمالات الشفاء والسيطرة على الأعراض

ووفقا لما جاء في موقع Macmillan Cancer Support فهناك بعض العلامات الظاهرة التي تكشف الإصابة بمرض سرطان الرئة من بينها علامة في الوجه.

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ووجد الباحثون أن التورم في الوجه من العلامات القوية على وجود سرطان الرئة ولكن يجب إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من الإصابة بهذا المرض الخطير.

ويحدث تورم الوجه عندما يضغط سرطان الرئة على الوريد الأجوف العلوي (SVC) وهو يوصل بين الرأس والقلب وتصبح الجدران الرقيقة لهذا الوريد الحيوي عرضة للضغط.


ووفقا لروسيا اليوم فإن اغلب حالات انسداد الوريد الأجوف العلوي (SVCO) تكن بسبب وجود سرطان الرئة.


قد يضغط السرطان مباشرة على SVC. أو قد ينتشر إلى الغدد الليمفاوية القريبة، والتي تصبح منتفخة.

هناك سرطانات أخرى تصيب الغدد الليمفاوية في الصدر منها سرطان الخصية والثدي والأمعاء والمريء فتتشكل جلطة دموية في الوريد وتعوق تدفق الدم.

كما يعاني مرضى سرطان الرئة من تورم في الرقبة والذراعين وأعلى الصدر بسبب ضغط الوريد بجانب الوجه

ومن أهم الأعراض الأخرى لمرض سرطان الرئة ، ضيق التنفس، أو الصداع، أو تغيرات في البصر، أو ظهور أوردة زرقاء على الصدر، و الدوخة.

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