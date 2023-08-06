دعاء دخول الجنة للميت.. كلمات من السنة النبوية

دعاء دخول الجنة للميت بالدعاء يرتفع مكانة المسلم ولذلك الدعاء للميت من الأعمال الصالحة التي تدخل على قبره، ومن الأمور التي ترفع درجته في الجنة بإذن الله ، وإن كان عاصيا فتخفف عنه العذاب ودائما عندما يموت الإنسان نقول الله يرحمه، فالرحمة مطلوبة مرارا وتكرار للميت، والإكثار من الدعاء يأتي بجانبه أيضا الصدقة وعلينا بكثرة الدعاء للميت بدخول الجنة.



ويستحب في دعاء دخول الجنة للميت يا الله أنت المحيي وأنت المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياء على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

- اللهم نور له قبره و آنس وحشته ووسع مدخله ، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة،اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

و اغفر لنا و له يا الله وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين ، اللهم إنا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه اللـهـم أنها نَزَلت بك وأنت خير منزول به و أصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها.

ونقول أيضًا في دعاء دعاء دخول الجنة للميت اللـهـم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك و رسولك و أنت أعلم بها، اللهم ثبتها عند السؤال اللـهـم إنها بزمتك و حبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها و ارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.

اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

-اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور دعاء الجمعة للمتوفي اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

-اللهمّ بشّره بقولك “كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية.

ومن كلمات الدعاء للميت اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

-اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحاً، فاجعل له جنّتين ذواتي

-اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار.

-اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله

-اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله وذرية خيراً من ذريته

-اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم”.

دعاء يجعلك من أهل الجنة

دعاء يجعلك من أهل الجنة ، في طاعة الله عز وجل ورسوله سببا كبير في الفوز بالجنة بالإضافة إلى الأعمال الصالحة وطاعة الله عز وجل في السر وفي العلن والبعد عن ذنوب الخلوات، وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل هذه الأمور فوز عظيم قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليماً.

ومن كلمات دعاء يجعلك من أهل الجنة اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجوراً أو أكون بك مغروراً.

-اللهم اجعلنا من أهل الجنة وارزقنا بعملها ومحبة أهلها وأبعدنا عن النار وعن الذنوب والمعاصي كما باعدت بين المشروق والمغرب.

-اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماته الأعداء.

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال: (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قال:(الله أكبر).

-اللهم نجني من النار، وارزقنا الجنة مع الأبرار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار.

-اللهم لا تسلمني إلى عدو يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقا حلالاً يغنيني، ومن الماء الكوثر اسقيني.

-اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

أدعية للميت من السنة النبوية

أدعية للميت من السنة النبوية ، وردت في الدعاء للميت أدعية كثيرة جدا، وورد في القرآن الكريم الدعاء بالرحمة للوالدين في الكبر قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ومن أدعية للميت في السنة النبوية ورد في الحديث النبوي عن أمِّ سلمة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- دعا لأبي سلمة عند موته بقوله: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ)، وفي رواية قال: (وَاخْلُفْهُ في تَرِكَتِهِ، وَقالَ: اللَّهُمَّ أَوْسِعْ له في قَبْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ: افْسَحْ له و عن بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان يعلِّمهم أن يقولوا عند زيارة القبور: (السَّلَامُ علَيْكُم أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وإنَّا، إنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ).

ويستحب في أدعية للميت أن نقول اللهمَّ اعفُ عن ميِّتنا واغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. ربِّ هب لفقيدنا من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهَّاب. اللهمَّ اغفر لأمواتنا ذنوبهم وقِهم عذاب النَّار. ربَّنا اغفر لأمواتنا ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وكفِّر عنهم سيِّئاتهم.



-اللهمَّ اجزهِ عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا. اللهمَّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

-اللهمَّ شفّع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشَّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

-اللهمَّ إنّه كان من السائرين على نهج نبيّك المقتدين بسيرته فاكتب له يا رب نوال شفاعته والفوز برضوانك وجنّتك.

-اللهمَّ إنّه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غنيٌ عن عذابه. اللهمَّ آتهِ برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآتهِ برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الرَّاحمين.

-اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

- اللهم اعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

- يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.



- اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

-اللهمّ ادخلهم الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ آنسهم في وحدتهم، وفي وحشتهم، وفي غربتهم.

أحسن دعاء للميت مكتوب ( ادعية المتوفي )

دعاء للميت مكتوب يعد من جملة ادعية المتوفي التي يحتاجها الميت في قبره، لأن دعاء للميت وغيرها من ادعية المتوفي هتعد من جملة الأعمال التي تخفف عن الميت عذاب القبر بل وقد تبدل قبره تمامًا من حفرة من نار إلى روضة من رياض الجنة، لذا على الأحياء إدارك قيمة وأهمية الدعاء للميت و ادعية المتوفي عامة والحرص عليها، ومن دعاء للميت هذه عشرة ادعية للمتوفي تخفف عنه عذاب القبر:

• اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.