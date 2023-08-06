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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأكثر سخونة.. تحذيرات عالمية من موجة حارة غير مسبوقة

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري

يشهد العالم موجة كارثية من ارتفاع درجات الحرارة، ما يتسبب في خسائر ووفيات كبيرة تفوق جميع الأرقام القياسية السابقة لكوكب الأرض.

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ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

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موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تعمل المنظمات العالمية والدول الكبرى على تقليل درجات الحرارة والانبعاثات الكربونية من خلال مبادرات تعمل على مواجهة الاحتباس الحراري في العالم.

ويدعو بعض العلماء إلى التكيف والتأقلم مع ظاهرة الاحتباس الحراري وعدم اعتبارها ظاهرة مؤقتة.

شهد يوليو الماضي موجات حرّ شديدة في عدة أجزاء من نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك جنوب غربي الولايات المتحدة والمكسيك وجنوب أوروبا والصين. 

وتجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في وادي الموت بالولايات المتحدة وكذلك في شمال غربي الصين.

وفي أوروبا، تم تسجيل أكثر الأيام سخونة على الإطلاق في كتالونيا، وجرى تحطيم أعلى السجلات لدرجة الحرارة اليومية في أجزاء أخرى من إسبانيا.

 وفي الولايات المتحدة، سجّلت أجزاء من نيفادا وكولورادو ونيو مكسيكو أعلى مستويات الحرارة على الإطلاق. 

وفي أكثر من مكان في العالم العربي تجاوزت درجات الحرارة عتبة 40 درجة مئوية، وتخطّت 50 درجة مئوية في العراق والكويت.

درجات الحرارة الأرض العالم

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