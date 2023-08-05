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موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدّم أحمد دياب مذيع موقع صدى البلد الإخباري تغطية خاصة عن تحذيرات هيئة الأرصاد من الطقس حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس على مدار الـ 5 الأيام المقبلة وقالت إن البلاد تشهد اليوم وغدًا، ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية؛ نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس مع حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وأكدJ أنه مع يوم الإثنين ستبدأ درجات الحرارة في العودة تدريجيًا إلى المعدلات الطبيعية مع وجود نسب رطوبة في الجو، وبداية من يوم الثلاثاء وحتى نهايات هذا الأسبوع ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، حيث متوقع أن تسجل العظمى 34 درجة مئوية.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، بجانب متابعة النشرات الجوية يوميًا.

كما قالJ إن  تأثير منخفض الهند الموسمي على البلاد السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الرطوبة وهو مستمر على مدار أيام شهر أغسطس، ومع بداية شهر سبتمبر سيبدأ في التراجع تدريجيًا والتأثير على المناطق الشرقية وخاصة دول الخليج.

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موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

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