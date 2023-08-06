رشوة.. المرشح الجمهوري راماسوامي يكشف سبب إنفاق أمريكا دولاراتها على أوكرانيا

أشار المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية المقبلة، فيفيك راماسوامي إلى أن المشاركة الأمريكية في الحرب في أوكرانيا قد تكون بسبب هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

واعتبر راماسوامي، أن هدف الجيش الأمريكي هو تعزيز المصالح الأمريكية وحماية الوطن، متحدثًا في حدث لحملته أمام حشد من حوالي 60 من سكان أيوا في كاونسيل بلافز .



وقال راماسوامي، إنه لا بجب خوض بعض الحروب العشوائية بلا هدف، وأضاف "يمكن القول إنه (تدخل أمريكا غير المباشر في الحرب) سداد لفاتورة مقابل رشوة خاصة تلقاها أحد أفراد الأسرة (الحاكمة ) في الولايات المتحدة، ب 5 ملايين دولار ".

وانتقد راماسوامي ، الذي يريد ترشيح الحزب الجمهوري ، بشدة السياسة الخارجية للولايات المتحدة في أوكرانيا.

وتابع "هل كان المبلغ المدفوع لهنتر بايدن فساداً؟، بالتأكيد.. هل أعتقد أن له علاقة تجاه موقفنا تجاه أوكرانيا؟، أعتقد أنه كذلك".

وتعطي تعليقات راماسوامي، إشارة واضحة إلى رشوة مزعومة تورط فيها الرئيس وابنه، حيث ادعى رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر ، جمهوري-كنتاكي ، أن أحد المبلغين عن المخالفات - لم يتم إثبات ادعاءاته - بشأن معلومات تتعلق بدفع 5 ملايين دولار من مواطن أجنبي إلى جو بايدن ، نائب الرئيس، وأحد أفراد الأسرة، وهو ابنه هانتر.

ونفى البيت الأبيض أن يكون للرئيس أي مشاركة في تعاملات ابنه التجارية.