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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذا للتوجيهات.. جهاز الإحصاء يحدد مواعيد عمل خدمة العملاء خلال أغسطس

صدى البلد

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مواعيد العمل لـ مكتب خدمة العملات بالجهاز من الاثنين إلى الخميس خلال شهر أغسطس الجاري.

 

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وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان هناك توجيها لجميع الجهات لتخفيف استهلاك الكهرباء في جميع الجهات  كما تم التوافق علي ان يكون يوم الاحد علي مدار شهر أغسطس من كل أسبوع من المنزل بنظام الاون لاين وهذا تقديرا للوزراء المعنيين.

واضاف خلال مؤتمر صحفى، انه تم التوافق لاستيراد مازيوت لحل ازمة انقطاع الكهرباء بما يقارب ٢٥٠ الي ٣٠٠ مليون دولار إضافية لتوازن في شبكات الكهرباء لافتا أن هذه الاجراءات  لم تكن متواجدة في الموازنة العامة للدولة.

 

وأضاف انه تم وجه وزارة الشباب أن يتم لعب جميع المباريات قبل المغرب مباشرة للتقليل من الاستهلاك الكهربائي.

 

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