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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق في كابينة كهرباء بشبرا الخيمة

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، من السيطرة علي حريق نشب بكابينة كهرباء بشارع حسن الورداني بمنطقة أرض المحلاوي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

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تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بنشوب حريق بكابينة كهرباء بشارع حسن الورداني بمنطقة أرض المحلاوي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة. 

على الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وتم السيطرة علي الحريق، وكذلك أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوب الحريق مرة أخرى، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بكابينة كهرباء بشارع حسن الورداني بمنطقة أرض المحلاوي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية أرض المحلاوي كابينة كهرباء

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