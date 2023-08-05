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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان يستعد لخطوبته .. مصرع شاب فى مشاجرة مع عاطل بالقليوبية

المجني عليه
المجني عليه

لقي شاب يدعى زياد رضا، 21 سنة مصرعه إثر مشاجرة مع عاطل بدأت بمزاح تطورت لتعدي المتهم عليه بسلاح أبيض وطعنه طعنة نافذة بالجسد أودت بحياته.

تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة الخانكة، بمصرع شاب يدعى زياد رضا، 21 عامًا على يد عاطل يدعى محمود م، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض أودى بحياته في الحال. 

تبين من تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، أن المجني عليه، كان يستعد لحفل خطوبته والذي كان من المفترض عقدها بعد يومين.

وشيع المئات من أهالي منطقة العجمي بالخانكة، جثمان الضحية، لمثواه الأخير وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

مشاجرة المباحث الجنائية الجهات المختصة الطب الشرعى الصفة التشريحية

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