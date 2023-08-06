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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الكيوي؟

الكيوي
الكيوي

نشرت الدكتورة سهام سوقيه استشار تغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقيه، أهمية تناول قشر الكيوي .

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لماذا يجب أن تأكل قشر الكيوي ؟

إن تناول الكيوي الكامل مع القشرة  
يزيد من محتواه من الألياف بنسبة هائلة تصل إلى 50٪ أكثر مما لو كنت تأكله بدون قشرته، لذلك يصبح بهذا أكثر فائدة لجهازك الهضمي و لمكافحة الإمساك 
- غنية بمضادات الأكسدة  
تحتوي قشرة الكيوي على مضادات الأكسدة الغنية  
فهي تحتوي على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة  مقارنة بالفاكهة نفسها.

كما تشمل مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الكيوي ما يلي .
- فيتامين (هـ) - فيتامين سي  - البوليفينول 
- مصدر جيد لحمض الفوليك  
- اغسل الكيوي جيدا و تناوله بقشره ان استطعت لتستمتع بتلك الفوائد.

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