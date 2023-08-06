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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوة كبيرة..

مودرن دبلوماسي: مصر تهيمن على قطاع طاقة المتوسط.. وتتصدر الإمدادات لأوروبا

مصر .. إمكانات واعدة
مصر .. إمكانات واعدة لتصدير الغاز

يمكن لمصر ، مع دول أخرى، أن تعزز أمن إمدادات الطاقة إلى أوروبا، ومساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وفق ما ذكرت مجلة مودرن دبلوماسي في تقرير لها.

ذكرت المجلة، أن مصر مع دول أخرى، تتمتع بأوضاع قوية لمواجهة التحديات القادمة في أسواق الطاقة العالمية والوفاء بكفاءة بطلبات الغاز في القارة الأوروبية.  

وأردفت المجلة، أن مصر في وضع جيد لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا ، ولكن أحد القيود الرئيسية هو أن الدول الأوروبية إما تفتقر إلى محطات الغاز الطبيعي المسال أو أن المحطات الحالية لديها قدرة محدودة على استقبال الإمدادات من مصر .
وبالتالي، فمن الضروري أن تقوم الدول الأوروبية بتحديث المحطات القائمة لديها وتطويرها، أو بناء محطات جديدة لتوسيع قدرتها على استقبال الغاز الطبيعي المسال.

وأكدت  المجلة أن مصر تهيمن على  معظم النجاحات  في قطاع الطاقة في هذه المنطقة من البحر المتوسط، مشيرة إلى أنه يمكن أن تتحول اكتشافات الغاز الجديدة في مصر إلى اكتشافات تجارية للتصدير إلى أوروبا.

من المقدر  توليد قدر كبير من الإنتاج ، بعد  اكتشاف بئر نرجس 1 ، والذي تعمل عليه شركة شيفرون  الأمريكية وإيني الإيطالية.

يحتوي الموقع  على ما يقرب من 200 قدم صافية (61 م) من  الغاز .
تمتلك مصر ما يقرب من 2.21 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة ، وقد أنتجت أكثر من 95 مليار متر مكعب في عام 2021 ، حيث تجاوزت الصادرات 12 مليار متر مكعب سنويًا.

مع التركيز على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الذي سيفيد أوروبا ، أعطت مصر الأولوية لترسيم الحدود البحرية مع دول مثل اليونان وقبرص ، بهدف استخراج كميات أكبر من الغاز  من خلال الاستكشاف المشترك وربط خطوط الأنابيب.

ويتجلى ذلك في نص وروح اتفاقية الترسيم الجزئي التي تم توقيعها بين مصر واليونان في أغسطس 2020.
 

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