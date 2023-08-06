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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الإمارات إلى مواطنيها بشأن قرار عدم السفر إلى لبنان

الإمارات
الإمارات

حثت وزارة الخارجية الإماراتية، المواطنين على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني الدولة إلى لبنان، الصادر مسبقاً، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، ذكرت الخارجية الإماراتية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي"أنه حفاظا على سلامة مواطني الدولة، تؤكد وزارة الخارجية بأهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقا".

وشددت الوزارة على "أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قد أعلن أن "الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع"، وذلك بعد أن أصدرت ألمانيا ودول في الخليج تحذيرات جديدة من السفر إلى هناك في أعقاب اندلاع أعمال عنف.

وحدثت السعودية والكويت والبحرين وقطر وألمانيا وبريطانيا، التحذيرات من السفر وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وقال ميقاتي في بيان السبت: "بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة".

وأسفرت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

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