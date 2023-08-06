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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة من الأرصاد حول حالة الطقس.. وآخر أسعار الذهب والدولار والعملات|أخبار تهمك

الذهب والدولار والأرصاد
الذهب والدولار والأرصاد

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الأحد 6 - 8 -2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

 

طقس حار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات.. فيديو

قدّمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد .

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى
القاهرة 39 -27
الإسكندرية35 -25
الإسماعيلية40 -25
الغردقة40 -30
أسوان 44 -30
سوهاج44 -28
المنيا43  - 27

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21.. تفاصيل

قدمت الإعلامية “داليا أيمن”، مقدمة  برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية "صدى البلد"،  اليوم الأحد 6 -8-2023  تقريرا عن أسعار  الذهب .

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 :  2474 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2165 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1856 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 17320 جنيها.

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. تفاصيل

عرضت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة  برنامج “صباح البلد”، على قناة “صدى البلد”، فيديو عن  أسعار العملات  العالمية اليوم، الأحد 6 أغسطس  2023.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 


أسعار العملات.     شراء.                 بيع

الدولار الأمريكي   30.84           93. 30

اليورو.             33.74           33.85

الجنيه الإسترليني  39.04         39.17

ريال سعودي.       8.22              8.24

دينار كويتي.    100.23       100.57

 

سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة القاهرة

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