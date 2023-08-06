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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يطالب بتوفير الحصانة ومنح وسام تقدير للمستوطن قاتل الشهيد معطان

المستوطن الإرهابي
المستوطن الإرهابي المتهم بقتل الشهيد قصي معطان

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، بمنح "وسام تقدير"، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل الشهيد قصي معطان (19 عاماً)، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال تغريدات كتبها المتطرف بن جفير على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "سياستي واضحة، من يدافع عن نفسه من رشق الحجارة يجب أن يمنح وسام تقدير"، حسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومن بين المتورطين في الهجوم الإرهابي وإطلاق النار الذي تسبب باستشهاد الشاب معطان في برقة، هو المستوطن الإرهابي إليشا يارد، الذي أشغل منصب مساعد برلماني في حزب "عوتمسا يهوديت" الذي يقوده الفاشي بن جفير.

وفي وقت سابق، قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، في تغريدة له إن "ما يحصل هو تنامي إرهاب قومي يهودي خطير. إحراق منازل ومركبات، وإطلاق نار، والعديد من الحوادث والاعتداءات، ومن ضمنها ما حصل في برقة، وهناك أعضاء من الحكومة والائتلاف يدعمون هؤلاء المستوطنين المتطرفين، هذه وصمة عار".

وشهدت الأشهر القليلة الماضية، عشرات الهجمات الإرهابية التي نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البلدات والقرى الفلسطينية، التي شهدت إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمنازلهم وممتلكاتهم.

إيتمار بن جفير الحصانة القانونية الشهيد قصي معطان هجوم إرهابي للمستوطنين بلدة برقة شرق رام الله الضفة الغربية المحتلة

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