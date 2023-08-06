ياسر خليل يكشف مستجدات مؤتمر أدباء مصر في دورته الجديدة| خاص

قال الشاعر ياسر خليل، أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورته الجديدة، إن امانة المؤتمر استقرت على عنوان الدورة المقبلة والمزمع انعقادها خلال نهاية العام الحالي، وهو "أدب الانتصار" بمناسبة الاحتفال هذا العام باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف ياسر خليل، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الأمانة تستعد لفتح باب التقدم للمشاركة في المسابقة البحثية للمؤتمر أمام جميع الباحثين المصريين للمشاركة بأوراقهم البحثية فى ضوء ذلك العنوان العام، والمحور المطروح الذى يحمل عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور".

وأوضح أن المحاور الفرعية الخاصة بالمؤتمر هي: الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر في الأدب العربي المعاصر (السرد - الشعر بنوعيه - المسرح)، وأكتوبر في الفنون المرئية والمسموعة، وأكتوبر والثقافة الشعبية، وكتابات من واقع الحرب (المذكرات- الشهادات - اليوميات - السيرة الذاتية - الرسائل).

وأشار إلى أن الأمانة لم تستقر حتى الآن على اختيار المحافظة المضيفة للمؤتمر رغم طرح محافظة مطروح في بداية الأمر، لكن يفضل أن تكون المحافظة المضيفة هذا العام تكون من محافظات القنوات لارتباطها بعنوان المؤتمر الرئيسي.