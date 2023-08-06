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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلي لمدن ههيا وفاقوس والقرين

صدى البلد

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المخطط التفصيلي لمدن ههيا وفاقوس والقرين وذلك بعد الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضي طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المدن.

أكد المحافظ أن الإعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

أوضح محافظ الشرقية أن المخطط الذي تم اعتماده يشتمل على كافة الإشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية ، لافتاً إلى أنه جاء تلبية لإحتياجات المواطنين والإستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية.

أضاف المحافظ  أنه تم مراعاة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدن بالمظهر اللائق.

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كلف المحافظ المهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بسرعة إنهاء المخططات التفصيلية والإستراتيجية لباقي المدن، وضرورة الإلتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن إعتماد المخططات التفصيلية جاء بعد جهود وتنسيق كامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لإستخدامها والمساهمة في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من اعتماد 10 مخططات تفصيلية لمدن ( الزقازيق – ديرب نجم – منيا القمح – أبو حماد – مشتول السوق - أولاد صقر - بلبيس - الإبراهيمية – كفر صقر - ابوكبير ) وجارى اعداد الدراسات اللازمة للإنتهاء من المخططات التفصيلي لمدن ( الحسينية  – القنايات  – صان الحجر - منشأة ابوعمر ) وذلك  لتحقيق الإستفادة من الحيز العمراني المعتمد لكل مدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التعدى على أملاك الدولة اشتراطات البنائيه اشتراطات البناء التنمية العمرانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرقعة الزراعية الشكاوى الحكومية الموحدة الشكاوى الحكومية الشرقية العمرانية الجديدة

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