مصر تحتفل بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة... فيديو

تحتفل مصر اليوم الأحد، بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، والذي جاء في 6 أغسطس 2015، بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى.



وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جهود تطوير قناة السويس على النحو التالي:



- حرصت الدولة على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها القناة.

- وضع استراتيجية شاملة لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها.

- تنفيذ مشروعات عملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة.

- جارٍ تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

- رفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور السفن العابرة.

- زيادة عامل الأمان الملاحي بما يتلاءم مع تطور حركة التجارة فى العالم.

- تحديث الأسطول البحري للهيئة وتعظيم الاستفادة من الأصول.

- تعظيم مكانة القناة من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.

- ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية ووضع مجموعة من الحوافز.

- تحقيق أعلى إيراد سنوى مالي في تاريخها 9.4 مليار دولار.