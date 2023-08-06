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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تحتفل بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة... فيديو

قناة السويس
قناة السويس

تحتفل مصر اليوم الأحد، بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، والذي جاء في 6 أغسطس 2015، بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى.


وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جهود تطوير قناة السويس على النحو التالي:


- حرصت الدولة على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها القناة. 
- وضع استراتيجية شاملة لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها. 
- تنفيذ مشروعات عملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة. 
- جارٍ تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي. 
- رفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور السفن العابرة. 
- زيادة عامل الأمان الملاحي بما يتلاءم مع تطور حركة التجارة فى العالم. 
- تحديث الأسطول البحري للهيئة وتعظيم الاستفادة من الأصول. 
- تعظيم مكانة القناة من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي. 
- ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية ووضع مجموعة من الحوافز. 
- تحقيق أعلى إيراد سنوى مالي في تاريخها 9.4 مليار دولار.

قناة السويس قناة السويس الجديدة 6 أغسطس 2015 إكسترا نيوز توك شو

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