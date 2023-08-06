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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بادعاءات كاذبة حول حرق المصاحف.. السويد تتهم روسيا بعرقلة الانضمام للناتو

صدى البلد

اتهمت السلطات السويدية روسيا بمحاولة التأثير على كيفية النظر إلى حرق القرآن في جميع أنحاء العالم من خلال حملات التضليل المكتوبة باللغة العربية. ويُعتقد أنه جزء من محاولة لتعطيل عملية عضوية السويد في الناتو، والتي لا تزال تنتظر موافقة تركيا والمجر.

 

قالت وكالة الدفاع النفسي السويدية، وهي جزء من وزارة الدفاع، وفقا لما نشرته الجارديان، إن وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة مثل روسيا اليوم وسبوتنيك قد نشرت سلسلة من المقالات باللغة العربية، تزعم كذباً أن الحكومة السويدية تدعم حرق القرآن. 

 

منذ نهاية يونيو، سجلت السلطات حوالي مليون منشور مماثل بالعربية ولغات أخرى. التحذير من الوكالة يأتي بعد اندلاع موجة أخرى من حرق المصحف في السويد.

 

سُمح لرجلين عراقيين، اللذان شاركا في حوادث سابقة، بحرق القرآن خارج البرلمان، مما أثار الغضب وزاد من حدة الأزمة الدبلوماسية بين السويد والدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

 

قال ميكائيل أوستلوند، المتحدث باسم وكالة الدفاع النفسي، إنه منذ حرق مصحفًا خارج مسجد ستوكهولم في عطلة عيد الأضحى في شهر يونيو، زادت المعلومات المضللة على الإنترنت بشكل كبير. وقال إن من بين الذين روجوا الروايات الكاذبة دول ومتطرفون إسلاميون.

 

وقال: "إنهم يكررون روايات مفادها أن السويد تدعم حرق القرآن وأن السويد دولة معادية للإسلام". "لسنا مندهشين لأن روسيا تستخدم روايات تجعل السويد تبدو سيئة وتجعل من الصعب الانضمام إلى الناتو."

 

وأضاف: "آر تي وسبوتنيك لها مشاركات عديدة بهذه الروايات بالعربية. لذا من الواضح أنهم يريدون جعل صوتهم مسموعًا بين المتحدثين باللغة العربية ".

 

ألمح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إلى الجهات الأجنبية التي تلعب دورًا في حرق القرآن، متهمًا الغرباء باستخدام البلاد "كمرحلة لنشر رسائل الكراهية". 

 

وفي حديثه في ستوكهولم يوم الثلاثاء، بعد ساعات من إدانة منظمة التعاون الإسلامي للاحتجاجات ودعوتها إلى تدخل الأمم المتحدة، قال إن مثل هذه الأعمال "تجر السويد إلى صراعات دولية". 

 

قالت فالنتينا شابوفالوفا، زميلة الدكتوراة في جامعة كوبنهاجن التي تدرس الدعاية والتضليل الروسي، إن حرق القرآن في السويد كان "من الصعب تجنبه" عبر وسائل الإعلام الروسية، حيث يتم الإبلاغ عنه يوميًا تقريبًا.

 

وقالت: "تحاول روسيا بالتأكيد استخدام حرق القرآن في روايتها الدعائية، والتي تقوم على فكرة أن القيم الغربية بشكل عام فاسدة والغرب في حالة فساد".

 

بينما تم حرق القرآن أيضًا في الدنمارك، كان التركيز أكثر على السويد، خاصة منذ أن قدمت طلب الناتو العام الماضي. 

 

وقالت إنه من خلال المقالات الدعائية المكتوبة بالعربية، كانت روسيا "تحاول تعزيز هذا التوتر بين ما يسمى بالغرب الديمقراطي والشعوب في البلدان الناطقة بالعربية". 

 

أحداث السويد روسيا حرق القران الناتو

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