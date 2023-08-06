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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية يكثف حملاته بالمرور على 128 منشأة ويوجه 12 إنذارا للمخالفين

العلاج الحر
العلاج الحر

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

 وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

 

من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 128 منشأة ، تشمل 38 عيادة غير مرخصة و 31 مستشفي  وعيادة تخصصية، و 28 مركزاً طبياً و معملاً.

و أضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 12  منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 3 منشأت وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 7شكاوى 
 

 

وأشار الدكتور فؤاد ، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المنشآت الطبية المخالفة حياة كريمة للمواطنين فريق العلاج الحر وكيل الوزارة منشآت الطبية مكافحة العدوى مديرية الصحة

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