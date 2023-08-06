البيت الأبيض في حالة ذعر بسبب أسعار البترول المرتفعة

يثير ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة القلق في العاصمة واشنطن في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن محاولته لإعادة انتخابه من خلال الترويج لخفض التضخم وقوة الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب ما نشرته فاينانشال تايمز، يأتي ارتفاع تكاليف البنزين إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر بعد قفزة بنسبة 20 في المائة في أسعار الخام العالمية هذا الصيف، وذلك بعد أن خفضت السعودية وروسيا الإمدادات.

أعادت هذه الخطوة إحياء التوقعات بشأن 100 دولار لبرميل النفط هذا العام - ومخاوف جديدة بشأن التداعيات السياسية.

قال بوب مكنالي، المستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش: "إن البيت الأبيض في حالة ذعر كاملة، مضيفا أن أي رئيس في المنصب مهدد عندما ترتفع أسعار الضخ بسبب التأثير على ثقة المستهلك وتصنيف موافقة الرئيس".

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة تواصل مراقبة أسعار البنزين عن كثب، وأضاف "من المهم أن نتذكر أن الأسعار لا تزال منخفضة بما يزيد عن دولار منذ ذروتها الصيف الماضي".

أغضبت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي البيت الأبيض بإعلانها أنها ستمدد وربما تعمق تخفيضات إنتاج النفط الحالية، على الرغم من تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن أسواق النفط الخام تستعد للتضييق بشكل كبير في الأشهر المقبلة. وبدأت المملكة يوم السبت برفع سعر نفطها في آسيا.

دعت إدارة بايدن الرياض مرارًا وتكرارًا إلى ضخ المزيد من النفط في العامين الماضيين، واتهمت العام الماضي منظمة أوبك + بالانحياز إلى روسيا عندما أطلقت مرحلتها الحالية من تخفيضات الإمدادات.

أمضى بايدن الأسابيع الأخيرة في الترويج لسياسته الأقتصادية، مشيرًا إلى تباطؤ التضخم وخلق فرص عمل قياسية.لكن الجمهوريين استغلوا الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، وألقوا باللوم عليهم فيما وصفه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بأنه "حرب بايدن على الطاقة الأمريكية".

سجل خام برنت القياسي الدولي للنفط الخام أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 86.65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة بعد غارات بطائرات مسيرة أوكرانية على سفن عسكرية في ميناء نوفوروسيسك النفطي الروسي على البحر الأسود.

تعرضت ناقلة نفط روسية في وقت لاحق للقصف بالقرب من شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى تعميق المخاوف من أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يعطل إمدادات الطاقة. تقترب أسعار النفط الأمريكية والعالمية من أعلى مستوياتها لهذا العام.

قال المحللون لفاينانشال تايمز، أن الطلب العالمي على النفط قد سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 102.8 مليون برميل يوميا في يوليو، وسط زيادة في السفر الجوي والمرونة الاقتصادية في الولايات المتحدة والهند، وطلب أقوى من المتوقع على النفط من الصين.

تعتقد شركة "إنفيروس" الاستشارية أن ارتفاع الطلب العالمي ونمو العرض الضعيف سيرفع برنت إلى 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام.

يستعد السياسيون من واشنطن إلى أوروبا لتداعيات الارتفاعات المتجددة في أسعار الوقود. قال دان ييرجين، نائب رئيس ستاندرد آند بورز جلوبال: "إذا دخلنا الخريف مع ارتفاع الطلب وشح العرض، فسوف يستمر الضغط التصاعدي". "ويمكنك أن ترى بالفعل المشاغب تتصاعد على أعناق الناس في واشنطن."

كما يشعر مراقبو السوق بالقلق من أن تختار روسيا تسليح صادراتها النفطية العام المقبل لمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية، بطريقة مشابهة لقرارها بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا العام الماضي.

أشار المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى أنه سيحاول إجبار أوكرانيا على التفاوض مع روسيا إذا تم انتخابه، وأن ارتفاع أسعار المضخات له القدرة على التأثير على الانتخابات القريبة.

يقول محللون إن البيت الأبيض سيكون لديه قوة أقل لاحتواء قفزات الأسعار الجديدة بعد سحب مخزونات الطوارئ العام الماضي لتهدئة سوق النفط، مما يترك الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عند أدنى مستوى له منذ عام 1984.

قال المحللون إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى مطالبة السعودية زعيم أوبك بالمساعدة مرة أخرى، على الرغم من أن بايدن كان أقل قدرة على التأثير على سياسة إمدادات النفط في الرياض.