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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق: ترامب لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال جويل روبن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن هناك صراعا داخل الكونجرس الأمريكي فيما يخص الإمداد العسكري من إدارة بايدن لأوكرانيا، لافتًا إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان ينتقد ذلك.

وأضاف روبن، خلال مداخلته عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الكثيرين يتوقعون اختلاف السياسة الأمريكية تجاه دعم أمريكا لأوكرانيا في حال فاز ترامب بالرئاسة، وأنه سيسعى لتقليل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار.

الحرب ضد أوكرانيا

وذكر أن ترامب سيفعل ما بوسعه لإقناع روسيا بعدم الاستمرار في الحرب ضد أوكرانيا، والجمهوريون يقولون ستكون هناك خطة لإنهاء الحرب بسلام، والمؤكد أن ترامب سيؤثر على روسيا بشكل كبير.

الإعلامية إيمان الحويزي الجمهوريون السياسة الأمريكية القاهرة الإخبارية الكونجرس الأمريكي الكونجرس دونالد ترامب

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