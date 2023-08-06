شوط أول سلبي بين أرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.
خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبين دياز – مانويل أكانجي
خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا – جاك جريليش
خط الهجوم: جوليان ألفاريز – إيرلينج هالاند
بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: آرون رامسديل
خط الدفاع: بنجامين وايت – ويليام ساليبا – جابريل – يوريان تيمبر
خط الوسط: ديكلان رايس – مارتين أوديجارد – توماس بارتي
خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – كاي هافريتز