كيفية ترخيص السيارة الجديدة بإدارة المرور 2023

حددت الإدارة العامة للمرور المستندات والشروط المطلوبة لترخيص سيارة جيدة، خلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد الإخباري الخطوات الخاصة بالترخيص.

خطوات ترخيص السيارة الجديدة بالمرور

ويتعين علي صاحب السيارة الذهاب بها الي المرور التابع له ، والقيام في البدء في خطوات ترخيص وتسجل هذه السيارة، بعد شراء سيارة جديدة.

خطوات ترخيص السيارة الجديدة بالمرور

خطوات ترخيص السيارة الجديدة في المرور

والتي جاءت بالذهاب إلى التالي:-

قسم المرور التابع لمحل الإقامة الذهاب إلى شباك إصدار ترخيص السيارة الجديدة بشراء الأوراق الخاصة بترخيص السيارة الجديدة من المرور قم بتقديم الأوراق المطلوبة للموظف المختص انتظار صدور رخصة السيارة بعد مراجعه البيانات الخاصة بملكة السيارة



الأوراق المطلوبة لترخيص السيارة الجديدة في المرور 2023

الأوراق المطلوبة لترخيص السيارة الجديدة في المرور 2023، بتقديم الاتي:-

البطاقة الشخصية

ما يثبت محل إقامة مالك السيارة

ما يثبت صفة طالب الترخيص (توكيل أو إقرار وصاية أو إعلام وراثة)

سند ملكية السيارة

تسديد الضرائب والرسوم المقررة على لاستلام الرخص واللوحات

عمل استعلام امني لصاحب السيارة

خطوات ترخيص السيارة الجديدة بالمرور

1- ترخيص السيارة بقسم المرور التابع له المالك .

2- تقديم ما يثبت شخصية المالك سواء مصري أو اجنبي .

3- عرض ما يثبت محل إقامة مالك السيارة .

4- إظهار بيان صفة طالب الترخيص .

5- تقديم سند ملكية السيارة .

6- إفراج جمركي للسيارات الواردة من الخارج وفاتورة بيع المصنع المنتج .

7- الفحص الفني للسيارة لبيان توافر شروط الأمن والمتانة المقررة.

8- وثيقة التأمين الإجباري .

9- سداد الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور واستلام الرخصة واللوحات.

10- تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك .