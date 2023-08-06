صديق مقرب لسيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن إقالته.. فيديو

قال الكابتن أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، والصديق المقرب للكابتن سيد عبدالحفيظ، إن الكابتن سيد عبدالحفيظ يحب جماهير النادي الأهلي.

وأضاف الكابتن أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "جمهور الأهلي تفاعل بشكل مميز مع قرار إقالة الكابتن سيد عبدالحفيظ".

وتابع: "كولر لم يطلب إقالة الكابتن سيد عبدالحفيظ وهذا الحديث غير صحيح، وكان هناك توافق من النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ على ترك منصبه، لكن الطريقة والاختيار كان مفاجئا بالنسبة للكابتن سيد عبدالحفيظ".

وأوضح الكابتن أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق،: "سيد عبدالحفيظ كان يعلم بقرار الإقالة، لكن المشكلة تكمن في طريقة الإقالة"، معقبا: "سيد كان يقول لي دائما أنا عايز أمشي وأنا واقف على رجلي وماشي بكرامتي".