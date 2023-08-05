الشناوي وطبيب الأهلي | كواليس جديدة في رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصبه

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن خلاف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، كان أحد أسباب رحيل سيد عبدالحفيظ من منصبه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سيد عبدالحفيظ لم يتخذ قرار تجاه الشناوي أو أبو عبلة بسبب هذا الخلاف، بالإضافة إلى بعض الخلافات التي أدت للرحيل".

وأضاف أمير هشام: "لجنة الكرة رأت أنه لا بد من وجود دماء جديدة في الفترة المقبلة، وتم التشاور في وجود محمود الخطيب رئيس النادي وتم اتخاذ هذا القرار".