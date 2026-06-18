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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: لا حق لعمار المساجد في إدارة مرافقها أو محيطها

مسجد تابع لوزارة الأوقاف
مسجد تابع لوزارة الأوقاف
محمد شحتة

أكدت وزارة الأوقاف، أن أي إسهام من أي فرد من أبناء الوطن في عمارة مسجد أو تنظيف محيطه أو الارتقاء بمرافقه إنما هو إسهام مثاب عليه من الله ومشكور عليه من الناس ومحل تقدير بالغ من الوزارة؛ ما دام خالصًا لوجه الله تعالى، غير أن هذا الإسهام لا يخول المسهم الكريم أي حق في المسجد أو في مرافقه أو في محيطه، ولا يحقق له ولاية على كيفية إدارة أي من ذلك.

وتابعت وزارة الأوقاف مقطعًا مصورًا متداولاً على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ويحوي شكايةً من انتزاع -مزعوم- لساحة مسجد لاستغلالها في نشاط إيجاري.

المساحة المزعوم اقتطاعها ليست من المسجد

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، أن المساحة المزعوم اقتطاعها من المسجد ليست من صحن المسجد ولا من باحته؛ بل هي ظهير يقع خلف المسجد ومسكن موظفيه ودورات المياه وجميع المرافق، علمًا بأن المسجد نفسه هو ثمرة تبرع من أحد الصناعيين الخيرين بالمنطقة (رحمه الله) منذ سنوات، وضُم إلى الوزارة ضمًا كاملاً؛ ثم أمكن تطوير منطقة جوار المسجد المذكورة في مقطع الفيديو المشار إليه؛ وإقامة سور لها بمبادرة من إمام المسجد وبعض الخيرين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه لا يوجد اعتداء على أي أرض تخص المسجد أو تقع ضمن حرمه الأوسع، بل يوجد عرض مقدم من مؤسسة راغبة في استغلال المساحة الواقعة خلف المسجد في نشاط مناسب لطبيعة النشاط الصناعي في المنطقة؛ وقد شكلت الوزارة لذلك لجنة مشتركة من إداراتها القانونية والهندسية المختصة ومن اللجنة العليا للخدمات المكلفة بدراسة وتنفيذ الاستغلال الأمثل لملحقات المساجد، وانتهت اللجنة إلى دراسة العرض المقدم وصلاحيته للتنفيذ.

وقدمت وزارة الأوقاف، الشكر لأبناء الوطن الكرام غيرتهم على بيوت الله ومحبتهم في العطاء، وترى من لازم ذلك التثبّت من الأخبار وغيرها من أي مادة متداولة، منعًا للانجراف وراء المعلومات المغلوطة، ودرءًا للمساءلة القانونية.

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