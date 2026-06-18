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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الهجرة قرار أم شعور؟.. خالد الجندي: توبتك الحقيقية تبدأ بترك الذنب فورًا

خالد الجندي
خالد الجندي
إيمان طلعت

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن فعل الهجرة في معناه الحقيقي ليس مجرد انتقال مكاني، بل قرار مصيري يتخذه الإنسان بكامل إرادته، مشددًا على أن هذا القرار سيُحاسب عليه العبد بين يدي الله يوم القيامة، لأنه إعلان صريح للتوبة والرجوع إلى الله.

الهجرة النبوية 

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" اليوم الخميس، أن الاحتفال الحقيقي بالهجرة النبوية لا يكون بالكلمات أو المظاهر، وإنما باتخاذ قرار عملي بهجر الذنوب والمعاصي، لافتًا إلى أن من لا يصلي الفجر عليه أن "يهجر الفراش"، ومن اعتاد معصية أو إهدار المال عليه أن يعزم فورًا على تركها.

وأضاف أن قرار الهجرة يحتاج إلى اعتماد كامل على الله أولًا ثم على النفس، محذرًا من تعليق التوبة على الظروف، قائلاً إن بعض الناس يبررون استمرارهم في المعصية بغياب البدائل أو صعوبة الواقع، وهو أمر غير مقبول، لأن الهجرة الحقيقية لا تنتظر تهيئة الظروف بل تصنعها بالإرادة.

وأشار إلى أن النبي ﷺ وأصحابه حين هاجروا لم يكن لديهم ضمانات دنيوية، بل خرجوا متوكلين على الله، مؤكدًا أن هذا التوكل هو سر التمكين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾، حين كان النبي وصاحبه في الغار، في قمة الضعف الظاهري، لكن في أعلى درجات الثقة بالله.

وشدد على أن كل إنسان مطالب بهجرة خاصة به، يترك فيها ما يغضب الله إلى ما يرضيه، مؤكدًا أن التوبة لا تحتمل التأجيل، وأن من صدق مع الله أعانه الله وفتح له أبواب الخير، كما قال سبحانه: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾.

هل الهجرة قرار أم شعور خالد الجندي الهجرة النبوية

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