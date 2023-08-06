فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبذور زيت معروف وشائع الاستخدام بين الناس إلا أن لمس أو استنشاق أو تناول قشرته قد يعرض حياة الأشخاص سواء أطفال أو كبار للخطر الذي قد يصل إلى تلف الكبد والكلى والبنكرياس وتلف خلايا الدم والنوبة وصعوبة التنفس وفي النهاية الموت.

بعد أيام من تسمم 7 أطفال في محافظة الإسماعيلية جراء تناولهم بذور الزيت المعروف، أثار طبيب جراحة عامة، يدعى هشام وجيه، حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا منذ قليل، قائلا عبر صفحته على تطبيق “فيسبوك” نقلا عن والدة الطفل: “عايزة أنقل تجربة قاسية جدا جدا على قلبي عيشتها اليومين اللي فاتوا، هي عدت على خير الحمد لله،لابس قولت أقول هنا علشان كتير جدا من الناس، وأنا كنت منهم ما أعرفش إن شجرة الخروع البذور، والأوراق بتاعتها مسممة”.

بذور زيت الخروع Castor Bean Seeds

بموت يا ماما

أضاف: “ابني كان رايح درس وهو راجع، راح عند الشجرة دي، هو مش صغير هو ١٣ سنة بس الفضول، وحب الاستطلاع، وقبل كل دا إنه مقدر له طبعا، أخد كام بذرة وحطهم في جيبه وهو راكب الميكروباص ومروح البيت أكل منهم، جالي البيت هبطان جدا، ودايخ جدا وعرقان وروحه مسحوبه منه، فضلت اقوله مالك ، فيه إيه يا ابني قالي بموت يا ماما مش قادر”.

تابع: “ما لحقش يكمل وكان مالي الدنيا ترجيع لحد ما جاب عصارة معدته، قولت يمكن الحر الجامد كان مهبطه، وقالب معدته لأني بيحصل معايا كدا في الحر بس قلبي ما اطمنش برضه اديته بعدها بخمس دقايق حاجة أكلها، وشربته ميه رجعها ورجع الميه وكل اللي ف بطنه، واسهال شديد جدا سألته إذا كان أكل أي حاجة فقال على بذور الخروع اللي جابها من علي الشجرة، كل دا في عشر دقايق”.

بذور زيت الخروع

واصل: “طلعت به جري على المستشفى وحكيت للدكتور، عمله اللي بيتعمل في حالات التسمم والدكتورة اللي هناك خاطبت مركز للسموم في اسكندرية قالولها إن البذور التايجر دي بيستخرج منها أخطر مادة سمية في العالمـ قعدنا في المستشفى تحت الملاحظة٢٤ ساعة الحمدلله عدو علي كأنهم ٢٤ سنة”.

أردف: “ لما آخر تحليل طلع كويس، وحالته مستقرة الحمد لله روحنا البيت بس، كنت لسه في حالة رعب شديدة لحد امبارح فتحت جوجل لقيت إن سم (الريسين) موجود في القشرة التايجر، وهو رمي القشرة وأكل اللوزة الزيتية اللي جواها، بس أكيد اللي عمله التسمم إنه فتحها ببقهـ هو الحمد لله بيتحسن، وبقي أحسن ورحمته الواسعة بنا، بس خدوا بالكم، ووعوا أولادكم لأن الشجرة دي كتيرة جدا، وموجوده في كل مكان”.

بذور زيت الخروع Castor Bean Seeds

Castor Bean Seeds

جدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية الأمريكية الرائدة في مجال الصحة (CDC) والمعروفة أيضا بـ “ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” قد حذرت من بذور زيت الخروع قائلة إنه على الرغم من أن بذور الخروع هي المادة الخام المستخدمة في إنتاج زيت الخروع إلا أن الحبة غير المقشرة تحتوي على مادة قاتلة تعرف باسم “الريسين” والذي تتم إزالته بعناية في عملية صنع الزيت.

وعن مخاطر الريسين الموجود على قشرة بذور زيت الخروع، أضاف المؤسسة الوطنية الأمريكية الرائدة في مجال الصحة ان هذه المادة تعيق عن إنتاج البروتين المطلوب للقيام بالوظائف الصحية الطبية مما يؤدي إلى موت الخلايا وإنهاء الحياة.

خطورة بروتين الريسين

ونهبت مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية منها: “تشمل الآثار الجانبية الفورية لمضغ البذور الغثيان والقيء والإسهال والجفاف وآلام البطن، كما يمكن أن يصل هذا بسرعة إلى تلف الكبد والكلى والبنكرياس وتلف خلايا الدم والنوبة والصدمة وفي النهاية الموت”.

وأكدت: “يمكن أن يؤدي تناول البالغين أربع إلى ثماني حبات من بذور الخروع، وتناول الأطفال ثلاث حبات منها إلى التسمم القاتل بالريسين، كما أن استنشاق الريسين سام بنفس القدر ويمكن أن يسبب صعوبة في التنفس مما قد يؤدي إلى الوفاة”.

ونوهت: “الأمر يستغرق من 36 إلى 72 ساعة حتى تحدث الوفاة من خلال التسمم بالريسين، كما ستعتمد المدة الدقيقة على ما إذا كنت قد مضغت البذور، أو استنشقت المسحو ، أو فركته على جلدك أو عينيك، علاوة على ذلك، تحدد الكمية المستهلكة شدة التسمم، لذا يجب الحذر الشديد منها والتوعية بذلك”.