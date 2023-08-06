عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

بذور زيت الخروع Castor
بذور زيت الخروع Castor Bean Seeds 

انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبذور زيت معروف وشائع الاستخدام بين الناس إلا أن لمس أو استنشاق أو تناول قشرته قد يعرض حياة الأشخاص سواء أطفال أو كبار للخطر الذي قد يصل إلى تلف الكبد والكلى والبنكرياس وتلف خلايا الدم والنوبة وصعوبة التنفس وفي النهاية الموت. 

بعد أيام من تسمم 7 أطفال في محافظة الإسماعيلية جراء تناولهم بذور الزيت المعروف، أثار طبيب جراحة عامة، يدعى هشام وجيه، حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا منذ قليل، قائلا عبر صفحته على تطبيق “فيسبوك” نقلا عن والدة الطفل: “عايزة أنقل تجربة  قاسية جدا جدا على قلبي عيشتها اليومين اللي فاتوا، هي عدت على خير الحمد لله،لابس قولت أقول هنا علشان كتير جدا من الناس، وأنا كنت منهم ما أعرفش إن شجرة الخروع البذور، والأوراق بتاعتها مسممة”.

بذور زيت الخروع Castor Bean Seeds 

بموت يا ماما 

أضاف: “ابني كان رايح درس وهو راجع، راح عند الشجرة دي، هو مش صغير هو ١٣ سنة بس الفضول، وحب الاستطلاع، وقبل كل دا إنه مقدر له طبعا، أخد كام بذرة وحطهم في جيبه وهو راكب الميكروباص ومروح البيت أكل منهم، جالي البيت هبطان جدا، ودايخ جدا وعرقان وروحه مسحوبه منه، فضلت  اقوله مالك ، فيه إيه يا ابني قالي بموت يا ماما مش قادر”. 

تابع: “ما لحقش يكمل وكان مالي الدنيا ترجيع لحد ما جاب عصارة معدته، قولت يمكن الحر الجامد كان مهبطه، وقالب معدته لأني بيحصل معايا كدا في الحر بس قلبي ما اطمنش برضه اديته بعدها بخمس دقايق  حاجة أكلها، وشربته ميه رجعها ورجع الميه وكل اللي ف بطنه، واسهال شديد جدا سألته  إذا كان أكل أي حاجة فقال على بذور الخروع اللي جابها من علي الشجرة، كل دا في عشر دقايق”.

بذور زيت الخروع 

واصل: “طلعت به جري على المستشفى وحكيت للدكتور، عمله اللي بيتعمل في حالات التسمم والدكتورة اللي هناك خاطبت مركز للسموم في اسكندرية قالولها إن البذور  التايجر دي بيستخرج منها أخطر مادة سمية في العالمـ قعدنا في المستشفى تحت الملاحظة٢٤ ساعة الحمدلله  عدو علي كأنهم ٢٤ سنة”.

أردف: “ لما آخر تحليل طلع كويس، وحالته مستقرة الحمد لله روحنا البيت بس، كنت لسه في حالة رعب شديدة لحد امبارح فتحت جوجل لقيت إن سم (الريسين) موجود في القشرة التايجر، وهو رمي القشرة وأكل اللوزة الزيتية  اللي جواها، بس أكيد اللي عمله التسمم إنه فتحها ببقهـ هو الحمد لله بيتحسن، وبقي أحسن  ورحمته الواسعة بنا، بس خدوا بالكم، ووعوا أولادكم لأن الشجرة دي كتيرة جدا، وموجوده في كل مكان”.

بذور زيت الخروع Castor Bean Seeds 

Castor Bean Seeds

جدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية الأمريكية الرائدة في مجال الصحة (CDC) والمعروفة أيضا بـ “ مراكز السيطرة  على الأمراض والوقاية منها” قد حذرت من بذور زيت الخروع قائلة إنه على الرغم من أن بذور الخروع هي المادة الخام المستخدمة في إنتاج زيت الخروع إلا أن الحبة غير المقشرة تحتوي على مادة قاتلة تعرف باسم “الريسين” والذي تتم إزالته بعناية في عملية صنع الزيت. 

وعن مخاطر الريسين الموجود على قشرة بذور زيت الخروع، أضاف  المؤسسة الوطنية الأمريكية الرائدة في مجال الصحة ان هذه المادة تعيق عن إنتاج البروتين المطلوب للقيام بالوظائف الصحية الطبية مما يؤدي إلى موت الخلايا وإنهاء الحياة. 

خطورة بروتين الريسين 

ونهبت مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية منها: “تشمل الآثار الجانبية الفورية لمضغ البذور الغثيان والقيء والإسهال والجفاف وآلام البطن، كما يمكن أن يصل هذا بسرعة إلى تلف الكبد والكلى والبنكرياس وتلف خلايا الدم والنوبة والصدمة وفي النهاية الموت”. 

وأكدت: “يمكن أن يؤدي تناول البالغين أربع إلى ثماني حبات من بذور الخروع، وتناول الأطفال ثلاث حبات منها إلى التسمم القاتل بالريسين، كما أن استنشاق الريسين سام بنفس القدر ويمكن أن يسبب صعوبة في التنفس  مما قد يؤدي إلى الوفاة”.

ونوهت: “الأمر يستغرق من 36 إلى 72 ساعة حتى تحدث الوفاة من خلال التسمم بالريسين، كما ستعتمد المدة الدقيقة على ما إذا كنت قد مضغت البذور، أو استنشقت المسحو ، أو فركته على جلدك أو عينيك، علاوة على ذلك، تحدد الكمية المستهلكة شدة التسمم، لذا يجب الحذر الشديد منها والتوعية بذلك”. 

 

 

 

بذور الخروع بذور زيت الخروع خطورة بذور زيت الخروع الريسين بروتين الريسين Castor Bean Seeds زيت الخروع بذور زيت الموت التسمم بذور سامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

اجتماع طارئ الآن لمجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة الأزمات

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

ترشيحاتنا

احذر من ترك هذه الأشياء في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة           

أحمد موسى: قناة بي بي سي مأجورة ولا تهتم سوي بأخبار الإخوان

هى جورجينا تتخان؟.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند.. و"النصر" يرد

التحقيق في واقعة بيع شهادات الثانوية العامة بـ1000 جنيه بإحدى المدارس الخاصة

مسيرة عطاء.. ماذا حقق الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ