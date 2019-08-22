سامة يبيعها العطارون.. 6 حبوب من بذور الخروع تقتل شخص بالغ

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وصف حبوب سامة للمواطنين بحجة العلاج دون تدخل الأجهزة المعنية.



وأشارت النائبة فى طلبها إلى انتشار حبوب من الخروع، ويصفها العديد من العطارين على أساس أنها أحد وسائل منع الحمل الآمنة، بل وأفضل من الوسائل التقليدية، كما يتم وصف هذه الحبة للرجال بحجة أنها تعطي قوة إضافية لهم، إلا أن تناولها لمدة شهرين متتابعين، يصيب بألم فظيع في المعدة ويؤدي إلى التسمم.



وأكدت أن المختصين يؤكدون أنه إذا تناول شخص من حبة إلى 6 حبات من بذور الخروع فإنها غير آمنة تمامًا، ويمكن أن تقتل شخصًا بالغًا، حيث إن قشور بذرة الخروع يحتوي على سم قاتل، ويمكن أن يسبب صدمة تدمير خلايا الدم، واضطرابات شديدة في السوائل والكيماويات، وتلف الكبد والكلى والبنكرياس ويؤدي إلى الموت.



وأوضحت أن سُمية هذه الحبة تكمن في احتوائها على مادة تسمى "الريسين"، وبتناول أي شخص هذه المادة بكميات كبيرة عن طريق البلع، فتبدأ تظهر على هذا الشخص أعراض تسمم غذائي حاد تشمل قيء وٳسهال دموى.



وأكدت أن هناك غيابا تاما لأجهزة الدولة المعنية ووزارة الصحة في الرقابة على الأعشاب التي يتم وصفها من قبل غير المختصين، بما يتطلب إجراءات رادعة على العطارين أصحاب العلاج بغير الوسائل الطبية المعترف بهم.