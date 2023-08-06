اجتماع طارئ الآن لمجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة الأزمات

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن عقد اجتماع طارئ خلال الوقت الحالي بمقر النادي لجميع اعضاء مجلس إدارة القلعه البيضاء.

وأكد المصدر أن الاجتماع جاء عقب انتهاء اجتماع أمس الودي الذي كان بمنزل المستشار مرتضى منصور ، وتم الاتفاق علي الابتعاد تمام عن المشهد الرياضي وترك إدارة المجلس للاعضاء وتوزيع الملفات .

وأكمل المصدر حديثه أن الاجتماع المنعقد حاليا لمجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل توزيع المهام والملفات المهمة لإيجاد حلول للأزمات الحالية والعمل عليها وعدم تقديم أي استقالة واستكمال المجلس لحين انعقاد جمعية عمومية علي منصب الرئيس والنائب .