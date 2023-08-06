ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السودانى؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد خارقة لتناول زبدة فول السودانى.
زبدة الفول السودانى …
١_مصدر أساسى ومهم للبروتين والطاقة .
٢-تعد مقوياً عاماً لما تحتويه من عناصر منشطة للجسم، ولأنها مصدر للسكريات تعد مفيدة لتحسين الحاله المزاجيه .
كما أنها مصدر للدهون الجيدة المشبعة
٣-ملعقتين من زبدة الفول السوداني تمد الجسم بجرامين من الألياف التي تساعد بشكل كبير على تسهيل عملية الهضم .
٤-تحتوي كذلك على فيتامين E الذي يعتبر أحد المواد المضادة للأكسدة والماغنسيوم الذي يساعد على بناء العضلات والعظام بالإضافة لاحتواءها على عنصر الزنك وفيتامين B6 الذي يلعب دور هام في تعزيز مناعة الجسم .
٥-تحتوي على العديد من الفيتامينات والتي تلعب دوراً كبيراً في تنعيم البشرة وإكسابها النضارة . بالإضافة إلى تأخير علامات التقدم بالسن كظهور الكلف أو التجاعيد .
٦- تحتوي على البروتينات التي تساعد على بناء العضلات وإمدادها بالغذاء اللازم لرفع كفاءة عملها