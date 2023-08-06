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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السودانى؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد خارقة لتناول زبدة فول السودانى.

زبدة الفول السودانى …

١_مصدر أساسى ومهم للبروتين والطاقة .

٢-تعد مقوياً عاماً لما تحتويه  من عناصر منشطة للجسم، ولأنها مصدر للسكريات تعد مفيدة لتحسين الحاله المزاجيه .
كما أنها مصدر للدهون الجيدة المشبعة

٣-ملعقتين من زبدة الفول السوداني تمد الجسم بجرامين من الألياف التي تساعد بشكل كبير على تسهيل عملية الهضم .

٤-تحتوي كذلك على فيتامين E الذي يعتبر أحد المواد المضادة للأكسدة والماغنسيوم الذي يساعد على بناء العضلات والعظام بالإضافة لاحتواءها على عنصر الزنك وفيتامين B6 الذي يلعب دور هام في تعزيز مناعة الجسم .

٥-تحتوي على العديد من الفيتامينات والتي تلعب دوراً كبيراً في تنعيم البشرة وإكسابها النضارة . بالإضافة إلى تأخير علامات التقدم بالسن كظهور الكلف أو التجاعيد .

٦- تحتوي على البروتينات التي تساعد على بناء العضلات وإمدادها بالغذاء اللازم لرفع كفاءة عملها 

التغذية الصحية العديد من الفيتامينات الفول السوداني المواد المضادة للأكسدة بناء العضلات تحسين الحالة المزاجية

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